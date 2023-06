Mulher foi queimada para ocultar latrocínio; suspeito de 21 anos conhecia a vítima

O caso do incêndio ocorrido na madrugada desta sexta-feira (02) no Centro de Jaciara, que levou a morte de Soniamar Martins Muniz, 57 anos, teve um novo desdobramento. Investigações da Polícia Civil do município apontaram que na verdade, o incêndio foi criminoso e feito para ocultar provas de um latrocínio.

De acordo com o delegado titular de Polícia Civil de Jaciara, José Ramon, ainda durante a madrugada, alguns indícios apontavam de que não se tratava de um acidente. Foi iniciado então, um trabalho intenso da equipe, que identificou o suspeito.

Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento em que ele entrou no prédio sem nada nas mãos, por volta das 23h, e o momento em que ele saiu, já na madrugada, com uma mochila nas costas. Com ele foram encontrados vários materiais da vítima, como notebook, tablet e celular.

O suspeito chegou inclusive a enviar uma mensagem para a filha da vítima, se passando por ela, e dando a entender que cometeria suicídio.

O suspeito de 21 anos conhecia Soniamar. Eles já haviam tido uma relação eventual, e por isso ele sabia que ela tinha pertences de valor em casa.

Ele foi preso em flagrante e já foi pedida a conversão para prisão preventiva. Ele aguarda a audiência de custódia.

“Ele demonstrou uma periculosidade acentuada, uma frieza muito grande, aliado ao fato de que ele tentou destruir provas, modificando a cena do crime”, afirmou o delegado.

Ainda segundo o delegado, somente após a perícia será possível apontar a causa da morte, já que o corpo estava em estado avançado de carbonização.