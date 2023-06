Obra de drenagem do ‘Vetorasso’ altera tráfego da BR-163/364 em Rondonópolis

Haverá alteração no fluxo de veículos na BR-163/364, em Rondonópolis, entre 8 e 12 de junho, para continuidade das obras de drenagem do Parque Industrial Vetorasso. O serviço é realizado por empresa contratada pela Prefeitura de Rondonópolis. A Nova Rota do Oeste apoia nos procedimentos operacionais e orientação do tráfego.

A intervenção ocorrerá em 100 metros da rodovia na região do ‘Trevão’, no km 119 da BR-163, no sentido sul – Rondonópolis / Campo Grande. Neste local, há três faixas de rolagem, que serão interditadas para obras de drenagem.

Desta forma, quem viaja sentido sul (para Campo Grande) terá que percorrer pela faixa de domínio (via lateral), que está preparada para receber o fluxo de veículos. Ainda assim, é recomendada a redução da velocidade, o aumento da atenção ao passar pela região e o respeito à sinalização no local.

O acesso à BR-364, sentido Pedra Preta, também será interditado no sentido sul (de Rondonópolis para Campo Grande). Quem precisar seguir viagem para essa região (Pedra Preta) deve percorrer até o km 117 da BR-163, na região do Posto Ursão e Posto Aldo Locatelli, fazer o retorno sentido norte (Rondonópolis) trafegar até o ‘Trevão’ e seguir sentido Pedra Preta. O semáforo da região estará desligado para fluidez do tráfego. Já quem trafega sentido norte, o fluxo segue normalmente, sem intervenções.