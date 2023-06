Operação Lei Seca resulta em 11 motoristas presos por embriaguez ao volante

A 60ª edição da Operação Lei Seca, realizada em dois pontos de Cuiabá, na madrugada deste domingo (04), resultou na prisão de 11 motoristas por embriaguez ao volante. As fiscalizações ocorreram nas avenidas Manoel José de Arruda, no bairro no Praeirinho, e Tenente-coronel Duarte, no bairro do Porto.

No bairro Praeirinho foram seis pessoas presas por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência – crime previsto no Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Já no bairro do Porto foram cinco condutores detidos pelo mesmo crime.

Ao todo, 95 condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia e 67 autuados por infrações diversas. O saldo de veículos removidos, entre carros e motocicletas, foi de 46. Além disso, 49 veículos foram autuados.

Participaram desta edição o Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública (GGI/Sesp), a Polícia Militar por meio do Batalhão de Trânsito (BPMTRAN), a Polícia Judiciária Civil por meio da Deletran, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo e Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).