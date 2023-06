Orlando: saiba onde encontrar seus personagens favoritos no destino

O ano de 2023 será um marco para os cinéfilos apaixonados pela cultura pop. Com diversos lançamentos previstos, os fãs já se preparam para assistir as adaptações e novas histórias de personagens que já são conhecidos e queridos pelo público.

Só neste mês, a Disney conta com dois importantes lançamentos: a terceira sequência de Guardiões da Galáxia e o esperado live action da Pequena Sereia. Mas a lista não para por aí! Outros queridinhos dos geeks também ganharão continuação previstas para o mês de junho, como o Homem-Aranha no Aranhaverso, o icônico Indiana Jones e Transformers: O Despertar das Feras.

Confira, abaixo, a lista para viver a magia e encontrar seus personagens favoritos em uma viagem inesquecível a Orlando:

HOMEM ARANHA

Aproveitando o lançamento do filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, os visitantes não podem deixar de conferir a Marvel Super Hero Island, área localizada no parque Islands of Adventure, do Universal Orlando, que tem como tema os super-heróis populares da Marvel Comics. Lá é possível encontrar atrações não só inspiradas no Homem-Aranha, mas também no Incrível Hulk, personagens da série do X-Men e Quarteto Fantástico. Brinquedos como montanhas-russas, elevadores e simuladores da área temática fazem os viajantes se sentirem dentro dos quadrinhos!

PEQUENA SEREIA

Para os fãs de contos de fadas que amam a princesa Ariel, além de poder vê-la nas telas de cinema com a nova live action, também poderão encontrá-la em Orlando na atração Under the Sea – Journey of The Little Mermaid, localizada no Fantasyland, no parque Magic Kingdom. Os visitantes podem embarcar em uma concha e entram no mundo pequena sereia em uma aventura musical repleta de cenas do clássico de animação.

INDIANA JONES

O lançamento de “Indiana Jones e o Chamado do Destino” está próximo e os fãs da saga precisam conhecer o Indiana Jone Epic Stunt Spectacular. Localizado no Echo Lake, no Disney’s Hollywood Studios, os visitantes podem curtir um show repleto de ação performado ao vivo! Assista Indy e Marion batalhando contra vilões em sua ousada busca para colocar as mãos no ídolo de ouro. Há acrobacias épicas e efeitos especiais, além de veículos em chamas e explosões surpresas, que colocam o público em meio a muita ação. Os artistas ainda escolhem pessoas da plateia para participar como figurantes, com direito a figurinos e direção. Durante o show, também é possível aprender mais sobre o trabalho dos dublês, com demonstrações de como distribuir e levar socos, cair de lugares altos e até mesmo usar chicotes em cenas de ação complexas.

GUARDIÕES DA GALÁXIA

Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind está localizado no Epcot e é inspirada no universo de uma das mais famosas séries da Marvel. A atração promove uma aventura com storytelling imersivo, que vai desde um tour pelo Galaxarium – uma exposição ao estilo planetário que demonstra as similaridades e diferenças entre as galáxias de Xandar e da Terra – até a oportunidade de ajudar os guardiões Rocket, Groot, Gamora e o Senhor das Estrelas em uma missão urgente em que ele rebobinará, girará e seguirá na direção da ação em uma perseguição espacial emocionante. Outro destaque é que esse brinquedo é considerado uma inovação da Walt Disney Imagineering, uma vez que gira 360 graus, sendo a primeira da Disney com lançamento reverso e uma das maiores montanhas-russas cobertas do mundo.

VEM AÍ: MARIO BROS

Os amantes do clássico jogo do Mario Bros logo poderão conhecer o parque temático da Nintendo que será inaugurado pela Universal Studios Florida, em 2025. Dando vida às aventuras antes vistas apenas no videogame, o local terá áreas e atividades interativas inspiradas em Super Mario Bros, como uma recriação do Castelo do Bowser, o restaurante do Toad com comidas temáticas e até uma experiência incrível em realidade aumentada em uma das pistas do Mario Kart. As crianças também poderão ter interações especiais com os personagens do universo da Nintendo como o Mario, a Princesa Peach Cogumelo, Luigi e muito mais.