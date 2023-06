Padrasto é preso por estupro de vulnerável da enteada em Dom Aquino

Policiais civis cumpriram na manhã desta sexta-feira (02) a prisão preventiva de um homem de 45 anos pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra a enteada, de 12 anos, na cidade de Dom Aquino.

No início da semana, a Delegacia da Polícia Civil do município recebeu o registro do crime, quando a mãe da menor, acompanhada por conselheiros tutelares, relatou os abusos sexuais sofridos pela filha.

Na terça-feira, a menor participou de uma palestra, na escola onde estuda, sobre o movimento Maio Laranja, com orientações sobre exploração e abuso sexual infantojuvenil. Após ouvir a palestra, a adolescente relatou a uma colega que era vítima de abuso sexual pelo padrasto. A direção da escola tomou conhecimento da situação e acionou imediatamente o Conselho Tutelar. Os conselheiros entraram em contato com a mãe da menina e, depois de ouvi-las, as acompanharam à Delegacia de Dom Aquino.

Em declaração, a mãe da vítima relatou o que a filha lhe contou, que vem sofrendo abuso sexual do padrasto desde que tinha sete anos. Ela contou ainda que o suspeito aproveitava os momentos que a esposa estava ausente de casa para trabalhar e cometia os abusos. O relato da vítima aponta ainda que a situação mais recente dos abusos ocorreu no último domingo.

O delegado Sérgio Luis Almeida requisitou exame de corpo de delito, que foi realizado na quarta-feira (31) e comprovou a conjunção carnal.

O delegado requisitou medida protetiva de urgência para a menor e representou pela prisão preventiva do padrasto, que foi detido nesta sexta-feira em sua residência.