Palmeiras e São Paulo fazem clássico nas quartas de final da Copa do Brasil

A CBF sorteou no começo da tarde desta terça-feira (6) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2023. As equipes brigam por um lugar na semifinal do torneio e por uma premiação de R$ 9 milhões para quem avançar de fase. As partidas das quartas estão marcadas para as semanas dos dias 5 e 12 de julho. O chaveamento das próximas fases da competição também foi definido nesta terça.

O grande destaque das quartas fica por conta do clássico Palmeiras x São Paulo. O Corinthians encara o América-MG. Vale lembrar que foi definido nesta terça também o chaveamento do restante da competição, e podemos ter um Dérbi paulista nas semifinais da Copa do Brasil, já que quem passar entre Verdão e Tricolor encara o vencedor do duelo entre o Timão e o Coelho.

Pelo outro lado da chave, o vencedor do confronto entre Grêmio e Bahia enfrenta quem se classificar no duelo entre Flamengo e Athletico-PR, que fizeram a final da Libertadores do ano passado.

Corinthians x América-MG

Palmeiras x São Paulo

Grêmio x Bahia

Athletico-PR x Flamengo

Mandos de campo

Além dos confrontos e do chaveamento, foram sorteados os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil. Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Athletico-PR decidem a vaga para as semifinais em casa. Os jogos de ida terão mando de América-MG, São Paulo, Bahia e Flamengo.

Os confrontos das quartas acontecem nas semanas dos dias 5 e 12 de julho.

Premiação

Quem avançar para as semifinais da Copa do Brasil vai faturar R$ 9 milhões de premiação. Em 2023, a CBF distribuirá valores recorde para o campeão do torneio. Sem contar o valor acumulado de outras fases, o vencedor da Copa do Brasil levará R$ 70 milhões, e o vice, R$ 30 milhões.

Considerando os valores acumulados desde a primeira fase, o campeão, caso seja parte do grupo 1, vai faturar, ao todo, R$ 91,8 milhões. Caso seja do grupo 2 ou 3, os valores são um pouco inferiores: R$ 91,35 milhões e R$ 90,35 milhões, respectivamente.

Em último caso, se o campeão for uma equipe que entrou a partir da terceira fase, a premiação acumulada será de R$ 88,7 milhões.