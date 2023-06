Passageiro de ônibus é preso após furtar dinheiro em rodoviária

O passageiro de um ônibus de 42 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito de furtar R$ 1.617 do caixa de um estabelecimento na rodoviária da cidade de Santa Rita do Araguaia (GO). O indivíduo foi preso na rodoviária de Rondonópolis (MT), na noite desta quinta-feira (1).

A PM recebeu a informação de que havia acontecido um furto na rodoviária de Santa Rita, onde um indivíduo, passageiro de um ônibus teria aproveitado a ausência da vítima no guichê para subtrair uma quantia em dinheiro do caixa.

Ao perceber a falta do dinheiro, a vítima olhou as imagens do monitoramento e constatou o furto realizado pelo passageiro que estaria no ônibus. Foi constatado que o veículo iria fazer uma parada na rodoviária de Rondonópolis.

Diante das informações, a equipe da PM deslocou até a rodoviária e acompanhou a chegada do ônibus onde foi feita a abordagem do passageiro com as características repassadas.

Durante a busca pessoal foi localizado no bolso do short do suspeito a quantia de R$ 1.604.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido até a 1ª Delegacia de Polícia para as providências que o caso requer.