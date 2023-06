PM apreende adolescente, prende suspeito e recupera bens furtados em Rondonópolis

Policiais militares do 5º Batalhão recuperaram, nessa segunda-feira (12), um veículo Fiat Toro e mais de R$ 7 mil que haviam sido furtados de uma empresa de fertilizantes, na avenida Presidente Medici, em Rondonópolis-MT. Na ação, as equipes apreenderam um adolescente de 16 anos e prenderam um homem de 23 anos por formação de quadrilha e furto.

Conforme informações do boletim de ocorrência, um homem foi visto desligando o padrão de energia da empresa e, consequentemente, o sistema de segurança do estabelecimento.

Em seguida, o local fora invadido por outros suspeitos que arrombaram e levaram do local um veículo Fiat Toro, mais de R$ 7 mil, aparelhos celulares, um drone e outros pertences pessoais.

Com auxílio do rastreador, os militares conseguiram localizar o carro em um posto de combustível, no bairro Jardim Tropical. Em diligência no local e com apoio das câmeras de segurança do posto, um dos funcionários do estabelecimento foi flagrado conversando por 25 minutos com os suspeitos que chegaram no carro furtado.

Ainda no posto, os policiais identificaram um segundo envolvido no crime, sendo menor de idade. Questionados sobre o caso, eles confessaram participação no furto e afirmaram que o Fiat Toro estaria aos fundos do Hospital Regional do município.

Diante dos fatos, as equipes localizaram o carro e encaminharam os suspeitos à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.