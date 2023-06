Polícia Civil apreende carregamento de soja em grãos avaliado em R$ 100 mil

Um carregamento de aproximadamente 60 toneladas de soja, produto de furto, foi recuperado pela Polícia Civil, na sexta-feira (02), no município de sorriso.

A ação resultou também na prisão em flagrante de um homem de 55 anos, pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uso de documento falso e furto.

Durante investigação a equipe do Núcleo de Inteligência (NI), da Delegacia de Sorriso, descobriu que uma pessoa estava usando documentos falsos para carregar soja em grãos, avaliada em aproximadamente R$ 100 mil, de uma empresa na região.

Diante dos indícios, os policiais civis identificaram a empresa e após contato com o responsável pelo estabelecimento, constataram que um motorista havia apresentado uma carteira nacional de habilitação (CNH), se passando por outro condutor.

Ato contínuo os investigadores passaram a monitorar o suspeito, e verificaram que o veículo de carga em sua posse estava com placas que pertenciam a outro veículo.

O suspeito foi abordado no momento em que saia do estacionamento da empresa, para entrar na Rodovia BR 163. Ele relatou que tinha pego o caminhão em um posto de combustível em Cuiabá.

O motorista contou que até então, o veículo estava com as placas originais. Porém, em outro posto de combustível no trevo da cidade de Vera, foi feita a troca das placas por uma terceira pessoa.

Em seguida o mesmo apresentou as quatro placas originais do veículo que estavam alojadas em um compartimento no semi-reboque, onde fica a cozinha do caminhão.

O suspeito foi encaminhado até a Delegacia de Sorriso para esclarecimentos. O conduzido afirmou que receberia o valor de R$ 8 mil, para transportar a carga até o local indicado pelos mandantes do crime.

Diante dos fatos, o suspeito foi autuado em flagrante delito. Após a confecção dos autos, o preso foi apresentado e colocado à disposição da Justiça.