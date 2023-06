Polícia Civil cumpre prisão de autora de tentativa de feminicídio

Uma mulher investigada por tentativa de feminicídio no município de Arenápolis, foi presa pela Polícia Civil, na manhã desta sábado (03).

A suspeita de 31 anos teve a prisão preventiva expedida pela Justiça, após investigação da Delegacia de Arenápolis, para apurar a ocorrência de lesão corporal e tentativa de feminicídio, por meio de arma cortante ou perfurante.

O crime ocorreu na madrugada do dia 27 de maio, quando a vítima de 25 anos retornava para o sítio onde trabalhava, conduzindo sua motoneta.

A investigada esperava a ex-namorada e colidiu a moto que pilotava no veículo da vítima, a derrubando no chão. De posse de uma faca, a suspeita golpeou a vítima na região do peito e fugiu em seguida.

Mesmo ferida e sangrando muito, a mulher conseguiu pedir socorro ao patrão, que a levou para atendimento médico. A vítima ainda encontra-se internada no hospital, e ao ser ouvida relatou que o crime foi motivado por razões passionais.

Com base nos fatos apurados e indícios colhidos, o delegado de Arenápolis, Hugo Abdon, representou pela prisão preventiva da suspeita. Na manhã desta sábado (03), os policiais civis localizaram a procurada em uma residência.

Em cumprimento ao mandado judicial ela foi conduzida para as providências, e posteriormente colocada à disposição do Poder Judiciário.