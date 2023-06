Polícia encontra corpo de mulher desaparecida há 9 anos dentro de parede

A polícia da Espanha encontrou, na última terça-feira (6), o corpo de Sibora Gagani, desaparecida desde 2014, dentro da parede do apartamento que dividia com o namorado, após ele confessar o crime.

Segundo uma reportagem publicada pelo jornal espanhol El País, as investigações do caso foram retomadas depois que Marco Romeu, de 45 anos, foi preso por ter esfaqueado e matado a atual companheira. Quando chegou à delegacia, ele confessou espontaneamente o assassinato da ex, ocorrido há nove anos.

Ele contou às autoridades espanholas que jogou ácido no corpo, colocou-o dentro de um baú e depois o emparedou no sótão do apartamento onde os dois viviam.

A atual inquilina da residência cooperou com as autoridades espanholas para que fosse feita uma varredura.

A polícia usou um raio-X portátil para identificar o ponto exato onde a parede deveria ser quebrada.

Os restos mortais foram encaminhados para necropsia e identificação. Apesar do resultado do teste de DNA ainda não ter sido divulgado, é pouco provável que não seja o corpo de Sibora.