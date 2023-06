Polícia Militar prende suspeito de violência doméstica e desacato em Tangará da Serra

Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem de 26 anos por lesão corporal e desacato, na noite deste domingo (04), em Tangará da Serra. O suspeito foi preso em flagrante após agredir e deixar a esposa desacordada, no bairro Jardim Alto da Boa Vista.

Por volta de 20h30, a equipe do 19º BPM foi acionada por populares, via 190, para verificar uma situação de violência doméstica. No local, os policiais encontraram uma mulher de 21 anos inconsciente e com sangramento pelo rosto. O suspeito também foi encontrado no local, junto com três crianças, filhas do casal.

Os militares acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e identificou que a vítima estava com fraturas na face, nariz e maxilar. A vítima foi encaminhada para atendimento médico necessário.

Na sequência, a equipe policial deu voz de prisão em flagrante ao suspeito, que reagiu à detenção e desacatou os militares com palavrões, além de tentar danificar a viatura da PM.

Após a tentativa de resistência, os policiais militares conduziram o suspeito para o Cisc de Tangará da Serra para registro da ocorrência e demais providências. Já os filhos do casal ficaram sob responsabilidade do Conselho Tutelar até a chegada de algum familiar responsável pelos menores.