Polícia Militar prende suspeito e recupera relógios roubados em Rondonópolis

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam em flagrante um homem de 40 anos por roubo, na manhã desta segunda-feira (19), no centro de Rondonópolis. Na ação, a PM recuperou nove relógios e impediu prejuízo de R$ 5,4 mil ao estabelecimento.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 10h a equipe do 5º BPM foi acionada para verificar uma situação de roubo em uma ótica. No local, os militares encontraram as proprietárias da loja, que afirmaram que o suspeito entrou no comércio e pediu para ver relógios, momento em que simulou estar armado, anunciou o roubo e recolheu os objetos.

De posse das informações e características, os policiais iniciaram diligências em busca do criminoso, que teria fugido em uma bicicleta, segundo as vítimas. Em poucos minutos, a equipe do 5º BPM encontrou o suspeito e flagrou o homem fugindo após ele visualizar a viatura da PM.

Em seguida, foi iniciado acompanhamento e o suspeito foi detido na avenida 15 de Novembro. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram os relógios roubados na cintura do suspeito.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Rondonópolis para registro do boletim de ocorrência e demais providências. Foram identificadas outras passagens policiais do criminoso. As proprietárias do estabelecimento conseguiram recuperar os relógios roubados.