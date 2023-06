Prefeitura conclui e libera o tráfego na rotatória da Avenida dos Estudantes

O secretário Municipal de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves comunicou na manhã desta segunda feira (12) que o tráfego na rotatória da Avenida dos estudantes na altura da Alameda das Rosas com o início da Rua Dom Pedro II já está liberado ao público desde as primeiras horas desta segunda-feira (12).

Conforme o secretário, os moradores da circunvizinhança agora terão mais uma opção de acesso ao Centro da cidade, desafogando o tráfego da rotatória do Residencial Mariela/Colina Verde que dá acesso ao residencial e adjacências.

Os trabalhos foram coordenados pelo Secretário Municipal de Infraestrutura do município Vinícius Amoroso que acompanhou as ações realizadas no local, e que agora dá acesso à Alameda das Rosas, e também a Rua Dom Pedro II.

Conforme o secretário Vinícius, “uma das partes mais importantes da obra foi a construção da galeria de águas pluviais. Pois aproveitando o período de estiagem, foi possível concluir os berços e instalar as aduelas e assim fazer o aterramento para a via de rolamento. Concluímos a estrutura da rotatória, preparamos o solo, preenchemos com terra, e fizemos o paisagismo, além da retirada de alguns postes”, externou.

Amoroso destacou ainda que todo o serviço mais pesado foi concluído com êxito incluindo o meio-fio, colocação das defensas e abertura dos acessos. “Agora que está tudo pronto, essa obra vai trazer muito mais fluidez e segurança para quem transita no local e ainda vai desafogar o trânsito na região do Mariela”, argumentou.

A equipe de sinalização da SETRAT fez a pintura do pavimento e também a colocação das placas de sinalização horizontal e vertical e liberou o tráfego no local.

ORIENTAÇÕES

Todavia o secretário Lindomar faz algumas recomendações aos usuários que transitam pelo local e precisam se utilizar da rotatória para acesso aos bairros adjacentes.

Segundo ele, em primeiro lugar os usuários devem observar e ficarem atentos a sinalização, respeitando os limites de velocidade nas áreas circunvizinhas.

Conforme as orientações, os usuários que vem no sentido bairros/centro pela Alameda das Rosas, oriundos da Gleba do Bosco, Sitio Farias, João Antônio Fagundes, Terra Nova e até uma parte do Colina Verde, entre outros, devem contornar a rotatória e seguir pela Rua Dom Pedro II, devem redobrarem a atenção quanto ao limite de velocidade, já que na Alameda das Rosas o limite de velocidade é de 40 km/hora. No entanto, ao se aproximar da rotatória, a velocidade máxima cai para 30 km/hora.

Lembrando ainda aos usuários do trecho que trafegam em ambos os sentidos: bairro/centro e centro/bairro, que a “preferência” na rotatória é para quem já está dentro da mesma, circulando/contornando-a e todo cuidado é pouco”, alertou.

Conforme o secretário em ambos os sentidos da Avenida dos Estudantes, já há sinalização horizontal (tachões refletivos no solo), bem como redutores de velocidade (quebra-molas) e sinalização de advertência orientando o motorista sobre a preferência.

Lindomar destaca ainda que desde o início da Rua Dom Pedro II após a rotatória a mão de direção é sentido único, e os usuários sentido centro/bairro devem ficar atentos as possibilidades de acessar a rotatória evitando a Dom Pedro, já que a mesma é mão única no sentido bairro/centro.

A recomendação aos usuários do sentido centro/bairro é de seguirem pela avenida Fernando Correa e acessarem a rotatória. Os motoristas que estiverem seguindo pela avenida Lions Internacional devem ficar atentos e fazerem a conversão à direita na rotatória da Estação de Tratamento do Sanear (rua Domingos de Lima) e seguir até a avenida dos Estudantes, onde devem fazer nova conversão à direita, seguindo por cerca de 100 metros até a rotatória da Alameda das Rosas/Dom Pedro II.