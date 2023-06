Prefeitura se reúne com entidades para debater sobre os corredores de ônibus

A implantação de faixas exclusivas para o transporte coletivo, ciclofaixas e ciclorrotas foi tema de mais uma reunião na tarde desta quarta-feira (31), na Prefeitura de Rondonópolis. Participaram do encontro o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL), Thiago Sperança, a presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir) Machiane Fritzen e secretários municipais.

Durante a reunião, ficou decidido que as obras nas vias continuarão sendo realizadas conforme o projeto de engenharia de tráfego. Também ficou acertado que antes de fazer a liberação do tráfego nos corredores exclusivos, o município irá se reunir novamente com as entidades que firmaram o compromisso de apresentar um novo estudo técnico.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Vinicius Amoroso, é importante destacar que este é mais um avanço do plano de mobilidade, o qual foi elaborado com base no Plano Nacional de Mobilidade Urbana. “Essa é uma lei federal, onde os municípios e os estados precisam se adequar e aqui em Rondonópolis não foi diferente. Então em 2020, através da Lei 318, foi aprovado o novo Plano de Mobilidade da cidade, que está dentro do Plano Diretor, e onde algumas medidas precisam ser tomadas, como o novo parque semafórico, o retorno das instalações de radares e as faixas exclusivas. É uma série de ações que foram aprovadas pela Câmara Municipal lá no Plano de Mobilidade de 2020, e que agora começam a ser desenvolvidas”, diz o secretário.

Amoroso ressaltou ainda que é crucial promover o desenvolvimento de Rondonópolis. “Precisamos desenvolver o transporte coletivo aqui na cidade de Rondonópolis, assim como é uma política que se discute a nível nacional. Nós precisamos discutir de forma muito ponderada e urgente a via alternativa que é o transporte coletivo nos municípios” destacou Vinicius.

Os corredores exclusivos e as ciclofaixas já existem em diversas cidades. Em Rondonópolis, começaram as obras na avenida Dom Pedro II, no trecho entre o cruzamento da Lions Internacional até a avenida Frei Servácio, na altura da Igreja Santa Cruz e na rua Rio Branco. Os corredores serão reservados apenas para ônibus nos horários das 6h às 8h e das 16h45 às 18h, nos demais horários o estacionamento e o tráfego são livres.