Presidente Lula chega à Europa para agendas em Roma e Paris

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Roma, na Itália, nesta terça-feira (20), na terceira viagem à Europa desde que começou o mandato, em janeiro. O chefe do Executivo vai ficar no continente europeu ao menos até sexta-feira (23). Na Itália, o primeiro compromisso de Lula será um encontro com o sociólogo e professor italiano Domenico de Masi, autor do livro “O Ócio Criativo”, entre outras obras. Os dois se reúnem nesta terça.

Na quarta-feira (21), Lula vai se reunir com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e, na sequência, terá um audiência com o papa Francisco e um encontro com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

Na quinta-feira (22), o presidente brasileiro viaja a Paris, na França, para participar da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, organizada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e de um jantar oferecido aos chefes de delegação. À noite, Lula vai discursar durante o festival Power Our Planet, na capital francesa, que vai contar com os shows de Lenny Kravitz e de Billie Eilish.

O convite havia sido feito pelo vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, que se encontrou com o presidente brasileiro em março deste ano, no Rio de Janeiro. Na época, o petista ganhou de presente um violão autografado pelo inglês.

A agenda de Lula conta ainda com compromissos na sexta-feira (23). O presidente vai participar do Diálogo de Alto Nível da Cúpula, em Paris, além de um almoço de trabalho oferecido por Macron. A expectativa é de que o petista volte para Brasília no mesmo dia, com previsão de chegar ao Brasil neste sábado (24).

Outras visitas

A primeira visita de Lula neste ano ao continente europeu foi realizada em abril, quando o petista teve compromissos em Portugal e Espanha. Depois, em maio, ele viajou para o Reino Unido para participar da coroação do rei Charlei 3º.

O primeiro deslocamento internacional aconteceu entre 22 e 25 de janeiro, quando Lula foi à Argentina e ao Uruguai. Dias depois, em 9 de fevereiro, o petista foi aos Estados Unidos para se reunir com o presidente americano, Joe Biden, e ficou três dias no país.

Em abril, além de Espanha e Portugal, ele visitou Emirados Árabes Unidos e China. Em maio, além do Reino Unido, Lula foi ao Japão.