Preta Gil comemora volta aos palcos em meio a tratamento de câncer

Na noite da última sexta-feira (16), Preta Gil voltou aos palcos em meio ao tratamento contra o câncer. A cantora contou que foi liberada pelos médicos a fazer shows novamente e vai se apresentar ao lado dos irmãos e do pai, Gilberto Gil, na turnê Nós a Gente, que estreou com uma apresentação em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. Neste sábado (17), a artista celebrou o recomeço.

A cantora publicou um vídeo do momento em que foi aplaudida pelo público, que berrava “Preta, eu te amo”. Durante a apresentação, a artista se emocionou, chorou e ganhou o apoio dos familiares.

“Ainda processando o que aconteceu ontem, eu não consigo acreditar no que vivemos!!! Parece um sonho. Depois de tanto, tanto sofrimento, poder fazer esse show no colo da minha família e ser recebida com esse amor pelo público é surreal”, escreveu ela.

“Só sei agradecer a Deus por me permitir ter essa felicidade no meio de tantas adversidades!!! Obrigada, obrigada, obrigada a cada um que levantou, gritou, aplaudiu, cantou!!! Obrigada pai, obrigada família”, completou a cantora.

Preta Gil ainda fará novas apresentações com a turnê Nós a Gente. Ela canta no Rio (nos dias 16, 17 e 18 de junho), em Belo Horizonte (23), São Paulo (25) e Salvador (30 de junho e 1º de julho).