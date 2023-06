Projeto prevê que língua Boe Bororo seja incluída nas escolas de Rondonópolis

Está tramitando na Câmara Municipal um Projeto de Lei de autoria do vereador Adonias Fernandes (MDB) para que seja oficializado a língua Boe Bororo nas escolas de ensino fundamental de Rondonópolis.

O vereador Adonias explica que o principal objetivo é oferecer a população indígena acesso na prática de leitura e escrita e alfabetização na língua Boe Bororo, como a segunda língua do Município, ou seja, a prática pedagógica do bilinguismo e o incentivo do uso da língua Boe Bororo em todos os meios e ambientes.

Conforme o projeto, o ensino fundamental regular deverá ser ministrado em língua portuguesa, mas assegurada as comunidades indígenas também a utilização de sua língua Boe Bororo.

“Isso já é realidade em cidades como Campo Grande, Aquidauana e Miranda, ambas no Estado do Mato Grosso do Sul, onde a língua Terena foi incluída nas escolas. Isso reflete diretamente de forma positiva para a manutenção e valorização da língua dos povos indígenas”, afirma o vereador.