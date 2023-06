PT anuncia “arraiá” com presença de Lula e ingressos de até R$ 5 mil

O PT vai realizar um “arraiá” em 1° de julho, em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os ingressos para o evento são vendidos por R$ 300, R$ 1 mil e R$ 5 mil. De acordo com o partido, a festa vai ter comidas típicas e atrações musicais.

“A nossa festa junina, além de promover o lazer e a confraternização, tem como objetivo dar prosseguimento às ações de arrecadação financeira para a manutenção das atividades de formação, mobilização e de comunicação que vêm sendo incrementadas nos últimos anos pela direção nacional do partido”, disse a secretária nacional de finanças do PT, Gleide Andrade.

Em publicação nas redes sociais, a secretária de finanças disse ter se reunido com Lula na última quinta-feira (1°) e que o presidente confirmou presença no evento, além de ter comprado o convite. Gleide, porém, não informou o valor pago pelo petista.

Essa não é a primeira festa que o partido realiza neste ano e em que tenta arrecadar dinheiro. Em fevereiro, o PT festejou o aniversário de 43 anos do partido com um jantar em um restaurante de luxo na capital federal. Os ingressos para o evento custaram de R$ 500 a R$ 20 mil.

O objetivo da arrecadação, segundo o PT, é abastecer os cofres do partido. “Faremos um jantar por adesão com o intuito de arrecadar fundos para o partido. Isso faz parte de uma política que visa promover a autossustentação financeira do PT e que possibilita a formação política dos nossos quadros partidários”, explicou o PT aos convidados, na ocasião.

Um dia antes, em outra comemoração do partido relativa aos 43 anos do PT, houve críticas à independência do Banco Central e ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), fez um discurso. “O Banco Central é uma autarquia do Estado brasileiro e que corrobora com a mentira [do mercado financeiro], impondo um arrocho de juros elevados ao Brasil. Isso tem que mudar. Temos um mercado antiquado e atrasado”, disse na ocasião.