Quatro crianças são esfaqueadas em ataque em parque; suspeito foi preso

Quatro crianças em torno de três anos foram esfaqueadas num ataque que aconteceu na manhã desta quinta-feira (8) nos arredores do lago Annecy, nos alpes franceses. O atentado foi realizado por um homem com uma faca quando as famílias estavam passeando na região com seus filhos. O agressor — um sírio de 45 anos, segundo a polícia — começou a dar as facadas repentinamente, atingindo algumas crianças ainda no carrinho de bebê. Duas delas estão em condições críticas.

Segundo informações da imprensa internacional, o homem — que é um refugiado de seu país — fugiu da cena do crime e atacou um idoso que caminhava por perto. Ele também está em estado grave. A polícia disse à AFP que há um total de sete feridos.

Logo após este novo ataque, a polícia conseguiu alcançar o agressor e o atingiu com tiros nas pernas. Ele foi dominado e preso.

Emmanuel Macron, presidente francês, se manifestou nas redes sociais e disse que o ataque é “absolutamente covarde. A nação está chocada”.