Rondonópolis abre 557 vagas em abril e é a cidade do interior que mais gera empregos em MT

Com mais um mês positivo na geração de empregos, Rondonópolis abre 557 vagas de trabalho com carteira assinada em abril, sendo o Município que mais criou emprego no interior de Mato Grosso. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e foram divulgados nesta quarta-feira (31).

O Caged aponta que o Município é o segundo que mais gerou empregos em Mato Grosso, atrás somente da capital, Cuiabá, que abriu no mês 1.260 vagas. Com os resultados positivos de abril, Rondonópolis teve a abertura de 2.510 vagas de trabalho formal em 2023.

No mês de abril foi a construção civil que mais criou postos de trabalho em Rondonópolis. O setor abriu 241 novas vagas.

Também com resultado positivo está o setor de serviços, responsável pela abertura de 188 vagas. O comércio promoveu a criação de 161 e, a indústria abriu 6 vagas de trabalho.

Somente o setor da agropecuária registrou saldo negativo na geração de emprego em Rondonópolis, fechando 39 postos de trabalho no período.

Com o quarto mês de saldo positivo na geração de empregos, Rondonópolis já abriu em 2023 – entre janeiro e abril – 2.510 postos de trabalho. A maior parte deles no setor de serviços, que promoveu a criação de 1.259 vagas.

A construção civil também segue se destacando na geração de empregos e, em 2023, o setor promoveu a abertura de 731 novas vagas. O comércio acumulou 536 vagas abertas, seguido da agropecuária, responsável pela criação de 55 postos de trabalho.

Somente o setor da indústria registra saldo negativo na geração de empregos no ano e entre janeiro e abril, fechou 71 vagas de trabalho.

Em Mato Grosso, Rondonópolis se mantém em destaque na geração de empregos e com 2.510 vagas de trabalho em 2023 é a segunda cidade que mais abriu novos postos de trabalho entre janeiro e abril. Somente Cuiabá gerou mais empregos que Rondonópolis, com a abertura de 3.966 vagas no ano.