Rondonópolis deve receber mais de R$1,3 milhão para investimento em unidades de conservação

A secretária de Meio Ambiente de Mato Grosso, Mauren Lazzaretti, esteve em Rondonópolis na tarde desta quinta-feira (1º). Durante reunião na prefeitura, ela anunciou que o município deve receber em breve mais de R$1,3 milhão para investimentos em unidades de conservação.

“Estive hoje visitando a obra da nova Diretoria Regional da Secretaria de Meio Ambiente no município, que já está sendo finalizada e já anuncio que já estamos finalizando também a destinação dos recursos de compensação ambiental do licenciamento da Rumo”, afirmou a secretária.

O prefeito José Carlos do Pátio agradeceu a parceria do estado e afirmou que pretende construir uma cidade humana e que já estão sendo compradas várias áreas no município para isso.