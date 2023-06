Rondonópolis é promessa para a final do Festrilha em Tangará da Serra

Alegria, folclore e sucesso marcaram o final da última semana para os quadrilheiros rondonopolitanos dos grupos Império Junino e Caipiras Unidos, que participaram da etapa classificatória do Festival de Quadrilhas de Mato Grosso (Festrilha), ocorrida no polo IV, sediado em Primavera do Leste. “O Festrilha está com um novo formato, dividido em polos regionais. Este ano, 19 quadrilhas de vários municípios de Mato Grosso vão participar do concurso. Elas devem se apresentar na cidade sede mais próxima do seu polo entre os cinco nos quais foi feita a divisão para a exibição das quadrilhas”, conta Laurimar Souza dos Santos, gerente de Projetos Culturais da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) de Rondonópolis, que ainda acrescenta: “Para viajarem, os quadrilheiros rondonopolitanos contaram com o apoio da Secult, recebendo uma ajuda de custo”.

Em cada polo a comissão julgadora será a mesma e vai adotar os mesmos critérios a fim de seguir uma padronização para o julgamento. A partir da pontuação alcançada pelas quadrilhas no polo onde se apresentarem é composto um ranking para definir quem vai disputar a final em Mato Grosso, que acontece em Tangará da Serra, entre entre os dias 22 e 24 de junho, cuja comissão de juri continua igual. Na avaliação, os jurados observam todos os elementos que compõem a quadrilha, quais sejam, coreografia, repertório com músicas juninas ou com temáticas populares, casamento, figurino dos quadrilheiros, além da performance do marcador – que é aquele que dita os movimentos da dança e dá os comandos aos brincantes –, do casal de noivos e do casal de reis.

No vaivém das cirandas que aconteceu em Primavera do Leste, a Império Junino ficou em segundo lugar e a Caipiras Unidos em terceiro. Também deram show, conseguindo a primeira colocação, os quadrilheiros, também da Império Junino, Rafhael Galvão como marcador, Amanda Torres e Júnior Bonadio como casal de noivos e como casal de reis brilharam no quadrilhódromo Deivyd Eduardo e a própria Laurimar, que foi a estrela do reinado, assumindo o posto de melhor rainha.

A partir do desempenho nos polos, cujas festas juninas ainda estão acontecendo, está sendo formado um ranking com a pontuação de cada quadrilha. Até agora, figuram em segundo lugar a Império Junino e em quarto a Caipiras Unidos. Dos grupos constantes nessa lista, 70 por cento vão poder competir na final do Festrilha. As finalistas vão disputar cinco posições, com premiação em dinheiro e, ainda, troféu e certificado de participação.

Valorizar a cultura popular é primordial para que tradição e história se perpetuem e não caiam no esquecimento, segundo a gerente de Projetos Culturais da Secult. “O movimento junino está crescendo ano a ano e, devido a sua importância na memória de um povo, é muito bem-vindo e necessário o suporte do Poder Público para que os artistas que trabalham para transmitir os rituais e os costumes de geração a geração continuem exercendo sua atuação nos festejos de quadrilha”, enfatiza Laurimar.