Rondonópolis Hawks intensifica a preparação para estreia na Liga BFA 2023

Com treinos intensificados, o Rondonópolis Hawks entra na fase final de preparação para a estreia em 1º de julho fora de casa, pela Conferência Centro-Oeste da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA). O time rondonopolitano enfrentará os velhos rivais mato-grossenses, Cuiabá Arsenal e Sorriso Hornets e terá confrontos inéditos contra o Tubarões do Cerrado de Brasília e os rondonienses do Porto Velho Miners.

Em um ano muito especial para o time, que celebra 10 anos de sua fundação, a diretoria do Hawks trabalhou forte fora de campo, com a contratação de um novo treinador e reforçou seu já qualificado elenco para 2023. O presidente do Rondonópolis Hawks, Maicon Pradela, explica que o planejamento desta temporada tem o objetivo em dar outro salto de performance, assim como no ano passado com a ida para os play-offs.

Para isso ocorra, Pradela destaca que um treinador com experiência no futebol americano foi contratado, somado aos três reforços estrangeiros, com os americanos e um uruguaio, e fora dos gramados ele explica que novas empresas chegaram para apoiar o programa e bem como a renovação da parceria com a prefeitura municipal de Rondonópolis. “Nossa prioridade desde o ano passado era a contratação de um Head Coach, onde conseguimos fechar com o Cory, que mesmo com pouco tempo de treinamentos já nos demonstrou que fomos assertivos. Os dois americanos se mostram como um “plus” para o nosso elenco, são atletas que querem agregar ao time e trabalham o desenvolvimento dos demais. Sabemos da força de nossos veteranos, com muita experiência no futebol americano nacional e apenas focamos em reforçar posições mais deficitárias do nosso grupo”, explicou.

Para o coach Cory, a oportunidade de treinar um grupo como o do Hawks é excelente, e para ele o desafio é implantar a mentalidade competitiva que o jogo requer em um curto espaço de tempo antes da estreia. “O foco para o primeiro jogo é aumentar nosso entendimento do jogo, por exemplo, o que não funcionou muito bem no ano passado temos que melhorar e assim forçar mais na técnica do que confiar só no atleticismo. Focar em um jogo mais completo, mais agressivo e mais inteligente”, disse.

Se a comissão técnica tem um novo comandante, a na defesa do Hawks conta com um novo gavião a espreita, um os reforços americanos trata-se de David Perkins, de 30 anos, com passagens na NFL e CFL. “Estou extremamente empolgado em chegar com o Hawks, tenho grandes visões e aspirações não apenas para o Hawks, mas para toda a nossa liga, assim como procuro maximizar meu papel em ambos”, exaltou.

O ataque também ampliou suas armas, com a chegada do veloz JT Jenkins, que disputou a SPFL pelo Leme Lizards, e demostra estar animado em defender as cores do Roo Hawks. “Eu quero chamar a todos pra irem aos nossos jogos, eu vou trazer um show para vocês assistirem, eu prometo. Estamos todos focados em vencer, com a mentalidade de campeões e nada menos. Então quero trazer uma nova vibe para Rondonópolis, dar retorno as crianças e aos fãs. Venham assistir a gente, pelo time todo. Go Hawks!”, comentou.

Outro que chega é o uruguaio Luciano Pereira, que encorpará a unidade de corredores do Hakws, o atleta é formado pela equipe Barbarians Football Americano e registra convocações para a seleção Uruguaia. “Estou realmente emocionado por fazer parte desta grandiosa equipe e muito feliz por confiarem em mim para esta temporada”, agradeceu.

Também chegaram nesta temporada os wide receivers Gianluca Cascioli e Michael Alves, o defensive back João Pedro e os linha ofensivas Henrique Brito e Lucas Lima.