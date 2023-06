Saúde inicia campanha de vacinação contra a meningite nesta quarta (14)

A Secretaria Municipal de Saúde realiza a partir desta quarta-feira (14) uma campanha municipal temporária de vacinação contra a meningite. Podem receber a vacina Meningocócica ACWY adolescentes de 11 a 14 anos, profissionais da saúde, e toda a população em geral com idade entre 15 e 60 anos. As doses estarão disponíveis em todos os postos de saúde das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30. A campanha acontece até o dia 30 de junho.

A Secretaria de Saúde explica que o Município conta com um grande estoque da vacina Meningocócica ACWY e solicitou ao Governo do Estado autorização para realizar a campanha e ampliar a imunização para a população em geral.

“O Governo do Estado autorizou o Município a fazer a campanha porque assim, podemos ampliar o número de imunizados contra a meningite que é uma doença grave, e evitar que doses da vacina sejam perdidas com o vencimento”, destaca o superintendente de Saúde Coletiva do Município, Paulo Padin.

O superintendente ressalta que Rondonópolis não teve registros de casos de meningite bacteriana este ano. A cidade confirmou dois casos de meningite viral, ambos no mês de março. Ainda assim, Padin reforça a importância da imunização já que a meningite bacteriana, causadas pela bactéria meningococo é endêmica no país e contagiosa.

A vacina meningocócica ACWY previne as meningites e as doenças meningocócicas causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y. Meningite meningocócica é uma forma grave de meningite bacteriana, altamente contagiosa, causada pela bactéria Neisseria meningitidis, também conhecida como meningococo. Esta vacina é indicada para crianças e adolescentes, e também para adultos e idosos em dose única.