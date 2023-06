Secel abre inscrições para etapa estadual dos Jogos Escolares Paralímpicos Mato-grossenses

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) abriu, nesta segunda-feira (05.06), as inscrições para a etapa estadual dos Jogos Escolares Paralímpicos Mato-grossenses 2023. Todos os municípios de Mato Grosso podem inscrever estudantes com deficiência, de 11 a 17 anos, para participar do evento esportivo, que ocorre de 19 a 23 de julho, em Cáceres (MT). Inscrições seguem até 16 de junho.

Com o objetivo de estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual em atividades esportivas, os Jogos Escolares Paralímpicos envolvem participantes devidamente matriculados nas redes pública e privada de ensino, dos gêneros masculino e feminino.

As modalidades em disputa são atletismo, bocha, natação, tênis de mesa e parabadminton. Os campeões estaduais de cada modalidade, gênero e faixa etária representarão Mato Grosso nas etapas nacionais dos Jogos, que são realizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Para o superintendente de Esporte Lazer da Secel, Otávio Favaro, a realização da etapa estadual é um passo importante que vai ao encontro do movimento paralímpico nacional desenvolvido pelo CPB.

“É a primeira vez que haverá uma seletiva estadual em Mato Grosso para definir os representantes do Estado nas fases nacionais. Como envolve todos os municípios, o evento constrói um movimento que potencializa o esporte de inclusão e estimula o acesso de crianças e jovens com deficiência às práticas esportivas por todo o Estado”, destaca.

Sediadas em Cáceres, as competições mato-grossenses serão realizadas no Centro de Referência Paralímpica da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e em outras instalações esportivas do município, que é parceiro da Secel-MT na realização do evento.

As inscrições seguem abertas até 16 de junho e devem ser feitas por meio do preenchimento de formulário online, contendo as informações individuais por atleta. Além disso, cada município deve enviar a ficha de inscrição com assinatura dos participantes, bem como documentos anexos preenchidos, ao e-mail [email protected].

Tanto o formulário online quanto os demais documentos, incluindo os regulamentos geral e específico, estão disponíveis no site www.secel.mt.gov.br/eventos-esportivos.