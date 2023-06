Sesc-MT exibe filmes sobre a relação dos brasileiros com a música, processo criativo de José Saramago e fábulas infantis

O Serviço Social do Comércio de Mato Grosso (Sesc-MT) selecionou 10 filmes diversificados para serem apresentados nos projetos ‘CineSesc’ e ‘Sessão Pipoca’. Promovendo o acesso popular às obras do audiovisual brasileiro para aproximar o público da própria cultura, as exibições ocorrem nas unidades Arsenal e Rondonópolis.

Em junho, os títulos variam entre marcos históricos da música nacional, a relação dos brasileiros com a trilha sonora das suas vidas, a intimidade do escritor português José Saramago e animações que garantem diversão e reflexões para o público infantil.

As Canções

“Qual é a música da sua vida?” O diretor Eduardo Coutinho foi as ruas do Rio de Janeiro em busca de brasileiros que respondessem a pergunta. O resultado é um documentário rico em histórias e personagens que cativam os telespectadores pela identificação. Com cenário simples e sem trilha sonora, o filme é sensível e foca totalmente nos entrevistados, seus relatos e canções. Enquanto falam, homens e mulheres de diferentes realidades expõem suas emoções ao relatarem histórias íntimas e cheias de valor sentimental.

Uma Noite em 67

O documentário exibe a Final do III Festival de Música Popular Brasileira em 1967. O evento foi um marco para a música brasileira, viabilizando o lançamento e divulgação de grandes sucessos como as canções de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto Carlos e Sérgio Ricardo.

José e Pilar

A narrativa é um relato documental sobre a vida do grande escritor português José Saramago e sua mulher, Pilar del Rio, estrelado pelos próprios personagens. É possível ver no filme o cotidiano simples e amoroso do casal, além do processo de criação da obra “A Viagem do Elefante” (Companhia das Letras), o décimo quinto romance do protagonista.

Remoinho

Com uma narrativa melancólica e instigante, o curta-metragem paraibano mostra o retorno da protagonista Maria à casa de sua mãe, após um longo período de afastamento, agora com seu filho pequeno. A premissa é suficiente para despertar no telespectador reflexões sobre maternidade, autoconhecimento e solidão. “Remoinho” levou os prêmios de Melhor Interpretação Feminina, Melhor Roteiro e Melhor Filme na IV Premiação de Curta Caicó, festival realizado no Rio Grande do Norte, em 2021.

31 Minutos – O Filme

Nomes famosos do audiovisual brasileiro, como Mariana Ximenes e Fábio Garcia, dão voz aos personagens, interpretados por fantoches nessa superprodução. Aventura, comédia e lições importantes compõem a trama vivida por Juanín, produtor do telejornal ‘31 Minutos’. O protagonista desperta a ambição da vilã Cachirula por ser o último exemplar vivo da sua espécie e acaba sendo raptado. Então, seus colegas da emissora de TV partem em busca do amigo.

High School Musical: O Desafio

O musical ‘High School Musical: O Desafio’ é uma adaptação brasileira do fenômeno audiovisual norte-americano dos anos 2000. O filme narra a trajetória apaixonada de dois adolescentes que se conhecem na escola, em meio aos esportes e amizades, e acabam se aproximando por conta de um concurso de talentos. Com pitadas de romance e comédia, o filme conta com a participação da cantora Wanessa Camargo, dona de hits nacionais da época.

O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes

Dando sequência à animação ‘O Grilo Falante (2001)’, em ‘O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes’ o protagonista segue inspirando muitas crianças com seus dons artísticos para a música. Porém, um personagem surge com uma proposta inusitada, fazendo com que o Grilo e sua turma precisem relembrar seus valores e princípios para se livrarem de uma emboscada envolvendo insetos gigantes.

Cadim

Inspirado na canção “Preciso me Encontrar” de Cartola, a animação narra a história do retirante ‘Zé’ e seu pássaro, ‘Chico’, em sua busca por um lugar onde se estabelecer. Composto por traços fortes, sempre em movimento, a estética representa bem as sensações dos personagens, como o calor e o cansaço. Movimentos de câmera e as cores usadas emulam a sensação de estar perdido em meio a terra árida. O curta-metragem esteve entre os selecionados da V Mostra Sesc de Cinema, na categoria Panorama Infanto-Juvenil, em 2022.

Meu Nome é Maalum

A produção aborda, com leveza e sensibilidade, a importância da família e do combate ao racismo, preconceito que ainda existe no Brasil. A animação conta a história de Maalum, uma garotinha carioca que se depara com os desafios de uma sociedade racista ainda na infância. Com a ajuda de sua família amorosa, a protagonista aprende a enfrentar tudo com orgulho de sua ancestralidade.

SERVIÇO

‘CineSesc e Sessão Pipoca no Sesc Arsenal’

Quando: 2 a 30 de junho

Onde: Cinema do Sesc Arsenal (Rua 13 de Junho, 1435 – Centro Sul, Cuiabá – MT)

Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO DO ‘CINESESC’ NO SESC ARSENAL – às 19h

As Canções – Dias 10, 25

Remoinho – Dias 9 e 18

José e Pilar – Dias 16, 24 e 30

Uma Noite em 67 – Dias 11, 17 e 23

PROGRAMAÇÃO DO ‘SESSÃO PIPOCA’ NO SESC ARSENAL – às 17h

31 Minutos – O Filme – Dias 10, 25

High School Musical: O Desafio – Dias 9, 18

O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes – Dias 16, 24, 30

Cadim – Dias 11, 17, 23

PROGRAMAÇÃO DO ‘CINESESC’ E ‘SESSÃO PIPOCA’ NO SESC RONDONÓPOLIS

‘CineSesc: Remoinho’

Quando: 28 de junho (quarta-feira), às 14h

Onde: Concha Acústica do Sesc Rondonópolis (Alameda dos Cravos, s/n – Quadra 197 – Residencial Colina Verde – Sagrada Família – Rondonópolis – MT)

Entrada gratuita

Sessão Pipoca: Meu Nome é Maalum

Quando: 25 de junho (domingo) às 16h

Onde: Concha Acústica do Sesc Rondonópolis (Alameda dos Cravos, s/n – Quadra 197 – Residencial Colina Verde – Sagrada Família – Rondonópolis – MT)

Entrada: Gratuita para comerciários, pessoa com deficiência, doadores de sangue e idosos.

Público Geral: R$ 17,50 (meia) e R$ 35,00 (inteira)