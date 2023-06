Simulado marca o encerramento do 11º Curso de Salvamento Veicular realizado em Rondonópolis

Na manhã de sábado (17), o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou a solenidade de encerramento do 11º Curso de Salvamento Veicular Leve em Rondonópolis-MT. O curso teve carga horária 60 horas/aula e tem como objetivo realizar a qualificação e aprimoramento técnico-profissional dos militares pertencentes à região sul do Estado de Mato Grosso (Rondonópolis, Primavera do Leste, Jaciara, Campo Verde e Alto Araguaia) para atuarem de forma eficiente no atendimento às ocorrências de acidentes de trânsito que envolvam vítimas presas as ferragens dos veículos.

A solenidade aconteceu no 3º Batalhão Bombeiro Militar onde os militares receberam o brevê do curso, os três mais bem classificados receberam um troféu. O brevê é um símbolo militar utilizado na farda para identificação das qualificações possuídas pelo bombeiro.

Os militares receberam instruções teóricas e práticas sobre as técnicas mais avançadas de salvamento veicular em diferentes cenários, fazendo a utilização de ferramentas hidráulicas e elétricas para o desencarceramento seguro de vítimas presas em ferragens.

O Corpo de Bombeiro Militar possui diversas áreas de atuação, dentre elas, a de Salvamento Veicular, que nesta 11ª edição do Curso de Salvamento Veicular formou novos especialistas aptos a atuarem de forma eficaz em acidentes de trânsito complexos, adotando as melhores práticas de salvamento veicular.

A capacitação contínua é essencial para garantir a segurança e o bem-estar da população de Mato Grosso por isso o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso reafirma seu compromisso em manter-se atualizado e preparado para enfrentar qualquer cenário de ocorrência, contribuindo para a segurança da sociedade e o desenvolvimento do Estado.