Taylor Swift fará shows em São Paulo e no Rio de Janeiro em novembro

Taylor Swift anunciou, na manhã da última segunda-feira (5), as primeiras datas internacionais de sua turnê: Taylor Swift | The Eras Tour. O Brasil faz parte da turnê. O primeiro show acontece no dia 18 de novembro, no Estádio Nilton Santos – Engenhão, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, serão duas apresentações nos dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.

A pré-venda de ingressos será das 10h00 do dia 06 de junho até às 23h59* do dia 07 de junho, ou enquanto durarem os estoques, para os fãs que efetuaram a compra de ingressos para os shows da artista Taylor Swift que seriam realizados no Brasil em 2020 e foram cancelados em decorrência da pandemia de COVID-19. Os clientes poderão acessar uma pré-venda exclusiva para a compra de ingressos dos shows da Taylor Swift | The Eras Tour no Brasil. As instruções para o acesso a essa pré-venda foram enviadas para os e-mails dos titulares dos cadastros utilizados na compra dos ingressos para os shows de 2020.

Das 10h00 do dia 09 de junho às 23h59* do dia 10 de junho, ou enquanto durarem os estoques, os clientes do C6 Bank Mastercard poderão adquirir ingressos em uma pré-venda exclusiva. A partir do dia 12 de junho, às 10h00 e até que durem os estoques, o público em geral terá a oportunidade de comprar os ingressos desta etapa.

*Para compras realizadas nas bilheterias oficiais, confira o horário de funcionamento.

Os shows na América Latina terão como convidada oficial a cantora Sabrina Carpenter e são produzidos por Taylor Swift Touring. As datas no Brasil são uma realização da TIME FOR FUN (T4F).

Turnê Internacional – Datas

24 de agosto Cidade do México, México Foro Sol

25 de agosto Cidade do México, México Foro Sol

26 de agosto Cidade do México, México Foro Sol

09 de novembro Buenos Aires, Argentina, Estádio River Plate

10 de novembro Buenos Aires, Argentina, Estádio River Plate

18 de novembro Rio de Janeiro, Brasil, Estádio Nilton Santos – Engenhão

25 de novembro São Paulo, Brasil, Allianz Parque

26 de novembro São Paulo, Brasil, Allianz Parque