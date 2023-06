TPM: conheça os principais nutrientes que podem aliviar os sintomas

A famosa TPM ou tensão pré-menstrual pode atrapalhar o dia de muitas mulheres. Apesar dos estudiosos não saberem ao certo porque cada uma reage de forma diferente, estima-se que cerca de 70% das brasileiras sofram com os sintomas, que se caracterizam por enjoos, maior sensibilidade e irritabilidade, cansaço, dores e inchaço abdominal, além do aumento da vontade de comer doces, ansiedade e, até mesmo, depressão.

A TPM inicia, normalmente, cerca de 10 dias antes do início do ciclo menstrual e é causada por uma queda nos níveis de estrogênio, o hormônio que prepara o corpo feminino para receber um bebê.

“O estrogênio atua em diversas partes do corpo, incluindo regiões do cérebro que controlam nossas emoções. Dentre seus efeitos, o estrogênio promove a liberação de serotonina e endorfinas, responsáveis pelo aumento da sensação de bem-estar. Por isso, uma queda brusca nos níveis de estrogênio, favorece o aumento da irritabilidade e oscilações de humor”, afirma Carolina Tavares, nutricionista da Vitamine-se.

Mas se você é do time que sofre com a TPM, confira alguns nutrientes que podem ajudar a aliviar os sintomas:

Laranja moro: conhecida também como laranja vermelha, a Citrus sinensis (L.) Osbeck é uma variedade de laranja doce, com maiores teores de antioxidantes do que as variedades comuns, ajudando a reduzir inflamações e favorecendo a diminuição do inchaço;

Cromo: um mineral que auxilia a reduzir a vontade de comer doces e promove saciedade;

Triptofano: um aminoácido que favorece a síntese de serotonina no cérebro, proporcionando a sensação de bem-estar e o bom humor;

Magnésio: sua suplementação ajuda a reduzir sintomas de irritabilidade, ansiedade, agitação, tensão, além de melhorar o sono e o humor;

Vitamina B6: participa da conversão de triptofano em niacina e da síntese de neurotransmissores, como serotonina, histamina e dopamina. Sua suplementação pode beneficiar o humor e diminuir sintomas do estresse;

Niacina: também conhecida como vitamina B3, ajuda a proteger os neurônios contra o ataque de radicais livres e a inibir a produção de substâncias que podem ocasionar distúrbios no humor



Ômega 3: protege as células do cérebro, melhorando seu funcionamento e favorecendo a produção de serotonina, dopamina e outras substâncias responsáveis pela sensação de bem-estar e bom humor.