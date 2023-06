Tráfego será interrompido na BR-364 nesta sexta-feira (16)

O tráfego na BR-364 será interrompido nesta sexta-feira (16), às 15h30, para atividade de detonação de rocha na região de Nobres. O bloqueio acontecerá no km 561 da rodovia, para manter a segurança de usuários e trabalhadores da empresa Copacel, responsável pela operação. A pedido da Polícia Rodoviária Federal, a Concessionária Nova Rota do Oeste atuará no apoio deste bloqueio, sinalizando e orientando motoristas no trecho.

A interrupção de tráfego é necessária, neste caso, para evitar acidentes, visto que a detonação de rocha resulta em grande volume de poeira que pode atrapalhar a visibilidade dos motoristas. Por isso, a expectativa é de que o fluxo de veículos seja interrompido por cerca de 30 minutos e assim que as condições de visibilidade forem reestabelecidas, os motoristas poderão seguir viagem em segurança.

Informações sobre trafegabilidade em todo o trecho de responsabilidade da Concessionária Nova Rota do Oeste estão disponíveis para os usuários que vão pegar a rodovia. Para fazer esta consulta, o usuário pode ligar para o Centro de Controle Operacional (CCO) da Nova Rota do Oeste, pelo 0800 065 0163. A unidade funciona 24 horas e deve ser utilizada para solicitar qualquer tipo de apoio e atendimento da Concessionária na rodovia.