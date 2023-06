Tratamentos para Hepatite B recebem atualização no Ministério da Saúde e têm critérios de acesso facilitados no SUS

Após consulta pública encerrada no início de 2023, o Ministério da Saúde atualizou o PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas) para a hepatite B e, a partir de agora, pessoas infectadas com uma carga viral menor do HBV – vírus da doença – e com menores taxas de transaminase também poderão ter acesso ao tratamento na rede pública.

Atualizados no PCDT, os novos critérios de indicação ao tratamento de hepatite B estipulou o valor da carga viral de HBV-DNA de 2.000 UI/ml, tanto para pacientes HBeAg positivos ou negativos; e como limite na dosagem de alanina aminotransferase (ALT), que avalia a inflamação no fígado, igual ou superior a 52 U/L para homens e superior a 37 U/L para mulheres. Com isso, um número significativamente maior de pessoas deve se tornar elegíveis para este tratamento no Sistema Único de Saúde, que disponibiliza os medicamentos gratuitamente.

O medicamento tenofovir alafenamida – TAF, que já vinha sendo utilizado desde o ano passado por meio de nota técnica, foi incorporado em definitivo nessa atualização do PCDT, para pacientes com cirrose ou alteração renal ou óssea e que já utilizaram lamivudina, o primeiro medicamento oral, que agora foi descontinuado. Com o novo protocolo, mais pacientes ganham tratamento gratuito para uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e prevenção por vacina. Pessoas vivendo com HIV e que também contraíram o vírus da hepatite B também poderão ter acesso a esse novo medicamento.