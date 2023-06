Trio envolvido em assassinato de vaqueiro é preso em MT

Três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, envolvidas na morte de um jovem no mês de abril, no município de Castanheira (MT) tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (19.06), após investigações realizadas pela Delegacia de Juína (MT).

Entre os presos estão um jovem de 22 anos, identificado como integrante de uma organização criminosa e mandante do crime, além de um homem de 36 anos e uma mulher de 27, apontados como executores da vítima.

O crime que vitimou Geovane Leal da Silva, 20 anos, ocorreu no dia 29 de abril, na cidade de Castanheira, ocasião em que a vítima foi executada com três disparos de arma de fogo, um deles na cabeça, no 3º Assentamento de Vila Conquista.

Nas investigações conduzidas pela Delegacia de Juína, foi possível identificar os envolvidos no homicídio, assim como a motivação do crime, que estaria relacionado a dívidas da vítima com o tráfico de drogas.

O jovem de 22 anos, apontado como mandante do crime, foi responsável por mapear o local e facilitar a chegada do executor e da mulher que pilotou a motocicleta, uma vez que o casal não tinha conhecimento geográfico da localidade e nem sabiam quem era a vítima marcada de morte.

Com base nas investigações, o delegado Ronaldi Binoti Filho representou pelos mandados de prisão preventiva dos três suspeitos identificados, que foram deferidos pela Justiça e cumpridos na tarde de segunda-feira (19). O mandante do homicídio foi localizado na cidade de Castanheira e os outros dois suspeitos tiveram os mandados de prisão cumpridos em Juruena.

Com o casal de executores foi apreendida uma pistola com várias munições.

Diante dos fatos, os suspeitos responderão por homicídio qualificado por motivo torpe, além de outros possíveis crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e integrar facção criminosa.