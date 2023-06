Tutora deixa cachorro em petshop e recebe animal morto dentro de saco de lixo

Uma mulher recebeu o cachorro morto, dentro de um saco de lixo, depois deixá-lo com um petshop em Volta Redonda, no sul fluminense. Segundo a tutora, o responsável pelo serviço disse que o cachorro teria fugido e acabou sendo atropelado.

O caso aconteceu no dia 26 de maio, quando a tutora mandou os animais para o local por volta das 15h30.

“Ele pegou os cachorros com coleira de peitoral e meu companheiro colocou dentro do carro dele nas caixinhas de transporte”, disse em relato ao Portal R7.

Por volta das 18h30, a mulher disse que os cachorros foram devolvidos pelo pet shop e Bob, um poodle, estava morto dentro de um saco de lixo. “Sem um pingo de humanidade, foi horrível”.

A tutora disse que foi então foi ao petshop para entender o que aconteceu com o animal, mas chegando lá, eles narraram diferentes versões do ocorrido. O veterinário do local disse que as câmeras registraram o cachorro subindo a rua e batendo em um carro, mas que as imagens tinham sido apagadas.

“Eu ainda liguei para ele depois para tentar obter a verdade, mas ele disse que a verdade era que o Bob tinha sido atropelado e que eu tomasse a atitude que quisesse porque ele tinha advogados”, disse.

A tutora do poodle foi então à 93ª DP (Volta Redonda), onde registrou o caso. Segundo a Polícia Civil, os envolvidos foram ouvidos e o caso foi encaminhado para o Jecrim (Juizado Especial Criminal).

Agora, a mulher lamenta a perda do cachorro e disse que está à base de remédios.

“Espero que não aconteça com outros cachorrinhos e gatinhos. Estou à base de remédios e com acompanhamento da psicóloga. Estou mal até hoje.”