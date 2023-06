UFR oferta vagas remanescentes do SISU para ingresso em 2023

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) lançou edital de processo seletivo específico para ocupação das vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (SISU 2023). São ofertadas 364 vagas para 18 cursos de graduação da universidade. Poderão concorrer pelas vagas os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2018 e 2022.

As inscrições são gratuitas e começam na próxima segunda-feira (5). O interessado tem o prazo de até 12 de junho para se inscrever por meio da central de ingresso do sítio eletrônico da Universidade Federal de Rondonópolis. Ao entrar na página, o candidato deve clicar na opção em destaque SISU: Vagas Remanescentes e depois em 2023-1ª edição.

A partir de segunda-feira (5) será liberado o endereço de inscrição para que seja feito o preenchimento dos dados e a escolha do curso e modalidade desejados. O candidato deverá indicar, no ato da inscrição, o ano da edição do exame, e a partir dessa indicação o sistema importará automaticamente os resultados do banco de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

O procedimento de entrega de documentos dos candidatos aprovados será feito de forma presencial no campus da UFR, localizado na Av. dos Estudantes, 5055 – Cidade Universitária.

No ato da inscrição, será necessário optar por um único curso conforme a relação de oferta. As vagas foram divididas entre ampla concorrência e ações afirmativas para estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública.

Todas as informações estão discriminadas no edital edital PROEG/UFR nº 24, de 31 de maio de 2023. As vagas disponíveis terão ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2023, com início para 05 de julho de 2023.

Em caso de dúvidas, é possível entrar pessoalmente em contato com a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (localização disponível aqui) ou por meio do telefone (66) 3410-4006 ou e-mail: [email protected]. O horário de atendimento do setor é das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Clique aqui para acessar o Edital na íntegra.