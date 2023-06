União 50 anos| Torcedor mostra acervo que conta história do time

O União Esporte Clube completou na terça-feira (6) 50 anos de história. O time colorado é o mais tradicional de Rondonópolis e nasceu da junção dos melhores jogadores do futebol amador da época, em 1973. Nessas cinco décadas, chegou a ser campeão Mato-grossense em 2010 e, por 12 vezes, conseguiu o título de vice-campeão.

Toda a trajetória do time é contada em recortes de jornais e fotografias, reunidas ao longo do tempo por um torcedor fiel, o Joel Barbosa. Ele tem um acervo completo do União, com fotos de todas equipes que já passaram pelo colorado.

Em uma reportagem especial, exibida na TV Cidade, o torcedor mostrou todo material que conseguiu reunir e guardar nesses 50 anos de União. Confira abaixo: