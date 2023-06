Universidade Federal de Rondonópolis adere à 2ª edição do SISU e oferta 380 vagas

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) oferta 380 vagas para ingresso em cursos de graduação presenciais e gratuitos no segundo semestre do ano letivo de 2023. Essa é a primeira vez que a instituição disponibiliza a entrada por meio da segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (SISU 2023), o que amplia as oportunidades dos interessados em concorrer a uma vaga na universidade pública federal. Nesta edição, estão disponíveis 9 cursos para ampla concorrência e ações afirmativas, entre eles, as graduações em Administração, Ciências biológicas (licenciatura), Ciências contábeis, Ciências econômicas, Engenharia agrícola e ambiental, Engenharia mecânica, Matemática (licenciatura), Sistemas de informação e Zootecnia.

Para concorrer às vagas ofertadas é necessário ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 e se inscrever no Processo Seletivo SISU 2023 (2ª Edição), através do sítio eletrônico do Sisu, no portal único de acesso ao Ensino Superior. As inscrições são gratuitas e começaram nesta segunda-feira (19). Os interessados têm o prazo de até 22 de junho para se inscrever. No portal de ingresso da UFR, estão disponíveis os formulários de ações afirmativas e o edital completo de abertura de processo seletivo para consulta. Os candidatos devem acessar o documento e atentar-se para as orientações e prazos informados. No edital estão dispostos os prazos, critérios de elegibilidade para as ações afirmativas e documentação exigida para a matrícula.

Os candidatos aprovados e matriculados iniciarão as aulas no segundo semestre letivo de 2023 que iniciará em 13 de novembro deste ano, de acordo com o calendário acadêmico da instituição. Em caso de dúvidas é possível entrar em contato com a central de atendimento do processo seletivo por meio da Diretoria de registro e controle acadêmico da UFR no telefone (66) 3410-4006 ou e-mail registroescolar@ufr.edu.br. O atendimento está disponível nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.