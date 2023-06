Wellington homenageia Ali Zaher no plenário do Senado

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) ocupou a tribuna do plenário do Senado, nesta terça-feira (13), e relatou parte da trajetória de sucesso do libanês, que morreu na semana passada.

Pioneiro, Zaher chegou a Rondonópolis na década de 1970, quando abriu uma concessionária e, assim, revolucionou o mercado local e deu nova dinâmica ao setor. “Ele tinha uma grande visão empresarial e participou ativamente das discussões em torno da fundação da nossa cidade”, lembrou o senador.

No decorrer de sua vida, Zaher foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis (Acir) e teve liderança dentro da comunidade libanesa em ações sociais.

O senador Wellington Fagundes, que também foi presidente da Acir, relembrou o incentivo recebido de Zaher para ingressar na política. “Ele disse que pessoas de bem deveriam participar da política. Foi um grande incentivador”, afirmou. “De lá para cá, já são 32 anos de mandatos: seis como deputado federal e já no segundo como senador”, contabilizou.

Wellington Fagundes prestou condolências à família de Zaher, ao citar a esposa, a filha e o neto, que se chama Ali Zaher Neto, em homenagem ao avô. “Vai o homem, vai a matéria, mas fica todo legado que Ali Zaher deixou para nossa cidade”.

Outra homenagem

O senador lembrou, também, do falecimento do radialista e cerimonialista da Assembleia Legislativa de MT Edson Pires. “Uma voz que se fez presente em diversas rádios de Cuiabá. Será sempre lembrado pela sua elegância e sua simpatia”, finalizou.