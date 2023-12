Câmara de vereadores lança concurso público com mais de 60 vagas em Rondonópolis

O presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, vereador Júnior Mendonça (PT), informou durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (29), a realização do concurso público do Legislativo Municipal.

Para a realização, foi assinado um contrato com o Instituto de Seleções e Concursos (Selecon), que tem sede no Rio de Janeiro.

A Câmara também criou uma comissão, composta por cinco servidores efetivos da Casa, que está acompanhando e fiscalizando o concurso em todo seu trâmite.

“Este será o maior concurso público da história do Legislativo Municipal e vai ofertar mais de 60 vagas, sendo mais um instrumento de valorização da sociedade local, sobretudo, dentre àqueles que têm o anseio por fazer parte do quadro de servidores desta Casa de Leis. Aconselho a todos que estudem e se preparem para o certame, ao mesmo tempo que desejo sorte diante do empenho de cada um”, pontuou Júnior Mendonça.

Ao todo, serão oferecidas 64 vagas, sendo 25 com exigência de Ensino Médio (EM). As demais terão como exigência o Ensino Superior (ES).

São 32 vagas para analista legislativo (especialidade em processo legislativo e administrativo), duas vagas para analista legislativo (contabilidade e finanças), uma vaga para analista legislativo (biblioteconomista), três para analista legislativo (redação e revisão legislativa) e uma vaga para procurador jurídico.

O Edital será publicado hoje (29).