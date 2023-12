Damiani destina quase R$ 11 milhões em emendas aditivas para obra do hospital municipal e maternidade de Sorriso

O vereador Leandro Damiani (PSDB) destinou uma Emenda Aditiva (nº 50 ) visando a construção de um hospital e maternidade municipal para Sorriso. Destacando a importância de melhorar a infraestrutura de saúde no município, o parlamentar sugeriu a destinação de R$ 14.899.000 para o Executivo investir, ainda, na construção e estruturação do Centro Oncológico e na manutenção de ações junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde.

“A iniciativa busca atender às necessidades crescentes da população e promover um acesso mais eficiente a serviços de saúde essenciais. Somente para a maternidade e hospital municipal destinamos quase R$ 11 milhões, que devem estar disponíveis no próximo ano e viabilizará a obra lançada pelo prefeito Ari Lafin”, explica Damiani se referindo ao anúncio, feito pelo chefe do Executivo, que a construção do Hospital e Maternidade Municipal sairá do papel e aproveitará a estrutura que começou a ser erguida ainda em 2020, para abrigar uma policlínica, mas que está paralisada.

A edificação está localizada na rua Turmalinas, Bairro Industrial, Zona Leste de Sorriso. A obra, que deverá ser executada no prazo máximo de 300 dias, contará com 1.187.34 m², com investimento de previsto de R$ 3.970.256,84. “Parte do valor que destinamos será investido na obra, o restante será para a compra de equipamentos necessários para o funcionamento da unidade hospitalar”, explica Damiani.

A Emenda Aditiva nº 50, de 5 de dezembro de 2023, foi acrescida ao Projeto de Lei nº 166/2023, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de Sorriso para o período de 2024, e se tornou lei sem veto. Nela consta o montante de R$ 9.900.000 para a construção do Hospital Municipal, R$ 1 milhão para a maternidade, R$ 3 milhões para manutenção do Consórcio de Saúde e R$ 999 mil para a construção e estruturação do Centro Oncológico.