Dois homens, de 52 e 32 anos, ficaram feridos após um acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta, na noite deste domingo (31), no bairro Jardim Maria Tereza, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações, o condutor da caminhonete seguia pela via, sentido a Rondonópolis, quando bateu na traseira da carreta. Com a força do impacto, as duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridas.

A equipe do SAMU foi acionada e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional.