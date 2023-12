“Foi simplesmente um crime de ódio, sem motivação ou alvo específico”, diz delegado regional sobre mortes

A investigação da Polícia Civil de Mato Grosso sobre o crime registrado na madrugada de quarta-feira (27) em Rondonópolis-MT contra pessoas que viviam em situação de rua aponta que os crimes foram motivados por ódio contra pessoas em situação de vulnerabilidade social. Durante entrevista coletiva no final da manhã desta sexta-feira (29), o delegado regional Thiago Garcia Damasceno disse que não houve motivação ou alvo específico e detalhou sobre o crime.

“Não existe uma causa que gerou essa ação violenta, foi simplesmente um crime de ódio. Foram para matar pessoas em situação de rua. Pessoas que já vivem na hipossuficiência, já são pessoas carentes que já sofrem da ausência da assistência do Estado. As pessoas confundem aquelas pessoas com criminosos. Nem todos que estão ali a gente pode dizer que são criminosos por conta daquela situação. A gente não sabe a história de cada um que está ali e infelizmente há pessoas que são preparadas para resguardar a vida dos cidadãos e cometeram esse erro”, disse o delegado.

Na madrugada de quarta-feira (27), ocupantes de um veículo Land Rover verde passaram na avenida Bandeirantes, na frente do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), e fizeram diversos disparos de arma de fogo que atingiram três vítimas. Uma delas, Odinilson Landvoigt de Oliveira, 41 anos, foi a óbito no local. Oziel Ferle da Silva, 35 anos e William Pereira de Oliveira Filho, 25 anos, foram feridos e socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com vida e levados ao Hospital Regional de Rondonópolis, onde passaram por procedimentos cirúrgicos.

A outra vítima assassinada foi Thiago Rodrigues Lopes, de 37 anos. Ele morreu um pouco mais à frente do local onde ocorreu o primeiro homicídio, na entrada da Vila Canaã.

Segundo a investigação, testemunhas que frequentam o local informaram que um veículo modelo Land Rover passou pelo local e os ocupantes fizeram diversos disparos aleatórios contra quem dormiam no local.

Durante a ação, um dos atiradores fez um disparo contra si e foi levado à Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis para atendimento. A unidade hospitalar fez a comunicação, que é obrigatória em caso de atendimento de pessoas vítimas de ferimento por arma de fogo, e uma unidade da PM foi ao local. Contudo, ele alegou à equipe policial que se feriu quando participava de uma caçada, no município de Itiquira.

Após investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis, dois policiais militares foram identificados como autores dos homicídios. O cabo da Polícia Militar, Cássio Teixeira Brito, foi preso na manhã desta sexta-feira (29). Já o policial integrante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Elder José da Silva foi preso na tarde desta sexta-feira (29).

O delegado regional Thiago Garcia Damasceno ressaltou que a Polícia Militar é uma instituição de grande valor. “O mau exemplo desses dois policiais não reflete a conduta de toda a corporação”, finalizou.