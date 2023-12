Homem morre baleado por PM após ameaçar vítimas com facão

Um homem de 28 anos morreu após ser baleado pela Polícia Militar (PM) durante uma ocorrência de furto, neste domingo (31), no bairro Belvedere, em Campo Verde-MT.

Conforme informações, a PM realizava rondas pela avenida Rotary Internacional quando se deparou com uma ocorrência de furto. De acordo com a PM, o suspeito estava com um facão e visivelmente alterado, provavelmente sob efeito de entorpecentes.

Diante da situação, os policiais conversaram com o suspeito, mas o indivíduo recusou a largar o facão.

Foi solicitado apoio de outras guarnições para realizar o cerco, momento em que o suspeito invadiu uma residência e rendeu uma família utilizando o facão com graves ameaças.

O suspeito chegou a libertar uma vítima e saiu correndo pela rua Jaciara.

O indivíduo correu em direção a outra mulher que estava na calçada gritando que iria

matá-la, e capturou a refém, uma mulher de 65 anos.

Diante da situação e da reação do suspeito, um dos policiais militares efetuou um disparo de arma de fogo para cessar a injusta agressão e preservar a vida da refém.

A equipe do SAMU foi acionada, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

Foram tomadas as devidas providências de isolamento do local e realizadas as demais providências preliminares pela Polícia Judiciária.

Após checagem foi constatado que o homem tinha passagens criminais por roubo, furto, ameaça, violação de domicílio e lesão corporal.