Menino de 8 anos liga para PM e pede socorro ao ver pai sendo agressivo com a mãe

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) após tentar agredir a esposa e sair na rua portando uma arma de fogo, no bairro Jardim Gramado, em Gaúcha do Norte-MT, neste sábado (30).

Conforme informações, os policiais tiveram que efetuar um disparo de arma de fogo para conter o agressor. O tiro acertou a perna do suspeito.

A PM foi acionada pelo filho do casal, uma criança de oito anos, que presenciou a agressividade do pai contra a mãe e ligou no telefone de emergência do Núcleo PM do município.

A equipe policial foi até a residência e encontrou a mulher que relatou que o convivente chegou em casa alcoolizado e muito agressivo, quebrou vários móveis e fugiu ao perceber a chegada da viatura.

Com essas informações a guarnição procedeu diligências em busca do suspeito. Ele foi encontrado no mesmo bairro, e ao tentar fazer a abordagem, o suspeito resistiu às ordens dos policiais, afirmando estar armado e partiu para cima da guarnição sendo efetuado um disparo que atingiu a perna do suspeito.

Os policiais apreenderam uma arma de fogo artesanal no calibre 32.

Após uma checagem, foi constatado que o suspeito possui sete passagens criminais por diversos crimes como ameaça, lesão corporal, homicídio doloso tentado, maus-tratos, dano, e ainda estava com um Mandado de Prisão em aberto.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado ao atendimento médico e logo após foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma de fogo apreendida, para as providências cabíveis.