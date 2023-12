Militar procurado por homicídios se apresenta à Polícia Civil em Rondonópolis

A Polícia Civil informou que o policial militar Elder José da Silva, investigado pelos homicídios ocorridos nesta semana, em Rondonópolis-MT, se apresentou na tarde desta sexta-feira (29), na sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do município.

Contra ele será cumprido o mandado de prisão temporária expedido pela juíza Maria Mazarelo Farias Pinto, com base na representação da Polícia Civil no inquérito que investiga dois homicídios consumados e duas tentativas de homicídio contra quatro pessoas em situação de rua. Os crimes ocorreram na madrugada da última quarta-feira (27).

O outro militar apontado também como autor, Cássio Teixeira Brito, teve o mandado de prisão cumprido na manhã desta sexta-feira, no batalhão onde está lotado, em Rondonópolis. Ele foi encaminhado no período da tarde para a realização de exame de corpo de delito.

No início da tarde desta sexta-feira, o veículo utilizado no crime foi localizado em um pátio de uma transportadora no Distrito Industrial de Rondonópolis. Uma equipe da Polícia Civil foi ao local para cumprir o mandado de busca e apreensão. A perícia da Politec também foi acionada para a coleta de evidências no veículo.

Os dois investigados ainda serão interrogados pelo delegado Thiago Garcia, que está respondendo pela Delegacia de Homicídios.

A Polícia Civil reunirá ainda à investigação as informações dos laudos periciais de confronto balístico, de local de crime e também o do veículo.