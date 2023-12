Novas imagens mostram policiais chegando ao hospital logo após atirarem em vítimas

Imagens das câmeras de segurança da Santa Casa em Rondonópolis-MT registraram o momento em que os dois policiais chegam à unidade de saúde em busca de atendimento médico na madrugada de quarta-feira (27). O passageiro, o policial militar Elder José da Silva, do Bope, acabou ficando ferido após ter sido atingido por um dos disparos em uma das pernas.

Eles chegam ao local ainda na Land Rover de cor verde escura. O PM Cássio, que era quem estava dirigindo desce e busca uma cadeira de rodas. Elder desce do banco do passageiro e é levado para dentro da unidade.

Logo depois, Cássio sai com o veículo do local.

O Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar às 5h59 afirma que uma guarnição foi acionada até a Santa Casa onde um policial teria dado entrada vítima de disparo de arma de fogo. Relata ainda que ao aproximar a guarnição se deparou com um veículo SUV de cor escura saindo. Foi feita abordagem e ao descer do veículo foi constatado que se tratava do CB PM Cássio. Foi feita revista no veículo, mas nenhuma arma foi localizada.

O CRIME

Quatro pessoas foram baleadas na madrugada de quarta-feira (27), em Rondonópolis-MT. As vítima foram identificadas como Oziel Ferle da Silva, 35 anos, William Ferreira de Oliveira Filho, 25 anos, Odinilson Landvoidt de Oliveira, 41 anos e Thiago Rodrigues Lopes, 37 anos.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência (BO), Oziel, William e Odinilson foram atingidos pelos disparos em frente ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), no Centro. Já Thiago foi atingido na entrada do bairro Vila Canaã.

Testemunhas disseram que o suspeito chegou em um carro Land Rover de cor verde escuro

e realizou cerca de 15 disparos de arma de fogo. Após atirar o suspeito seguiu em direção a Vila Canaã e atirou em Thiago Rodrigues.

A equipe do SAMU foi acionada e constatou a morte de Odinilson ainda no local. Já Oziel e William foram socorridos.

A morte de Thiago também foi constata pela equipe médica do SAMU no local.

Uma denúncia anônima repassada ao AGORAMT descreveu detalhes do que ocorreu.

“Na madrugada desta quarta-feira (27), por volta das 2h, após ingerirem bebidas alcoólicas e outras substâncias, resolveram sair pelo Centro da cidade atirando a esmo em pessoas em situação de rua e usuários de entorpecentes que encontrassem com uma espécie de esporte macabro” diz parte da denúncia.

Em outro ponto, o denunciante afirma ainda que foram usadas duas pistolas Glock 9mm da PM e um revólver 38 sem registro, cujo dono é um dos policiais.