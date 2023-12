Pesquisa mostra favoritos da população rondonopolitana para as eleições municipais de 2024

Foi divulgada nesta sexta-feira (29) a pesquisa de intenção de voto para as eleições municipais de 2024 em Rondonópolis. A pesquisa da Percent Brasil aponta que o deputado estadual Thiago Silva lidera as intenções de voto para prefeito do município.

Em um cenário estimulado com a presença de todos os nomes cogitados, Thiago Silva aparece com 34,8% das intenções; Cláudio Ferreira aparece com 12%; Adilton Sachetti com 11,2%; Paulo José com 7,2%; Percival Muniz com 6,8%; Aylon Arruda com 3,2%; Júnior Mendonça com 1,3%. O número de indecisos chega a 16,3% e votos brancos ou nulos somam 6,2%. 1% não respondeu.

Já no cenário em que apenas Thiago Silva, Cláudio Ferreira, Adilton Sachetti e Paulo José fossem candidatos, Thiago Silva lidera com 37,3% das intenções; Adilton Sachetti aparece com 13% das intenções; Cláudio Ferreira com 12,5% e Paulo José com 7,3%. O número de indecisos chega a 20,2% e votos brancos ou nulos somam 8,8%. 0,8% não respondeu.

O terceiro cenário da pesquisa mostra as intenções caso apenas Thiago Silva, Cláudio Ferreira e Paulo José fossem candidatos. Thiago Silva aparece com 40,3% das intenções de voto; Claúdio Ferreira com 13,8% e Paulo José com 7,7%. O número de indecisos chega a 25% e votos brancos ou nulos somam 12,2%. 1% não respondeu.

O quarto e último cenário mostra as intenções de voto para prefeito de Rondonópolis caso apenas Thiago Silva, Adilton Sachetti e Paulo José fossem candidatos. Thiago Silva aparece com 40,5% das intenções; Adilton Sachetti aparece em segundo com 13,5% e Paulo José em terceiro com 8%. O número de indecisos chega a 24,7% e votos brancos ou nulos somam 12,5%. 0,8% não respondeu.

A pesquisa foi realizada nos bairros de Rondonópolis do dia 26 de dezembro ao dia 28 de dezembro. Foram ouvidas 600 pessoas da cidade e a margem de erro da pesquisa é de 3,99% para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

Rejeição

A pesquisa também aponta o índice de rejeição entre os candidatos. Quando a população é questionada sobre quem não votaria para prefeito, Adilton Sachetti lidera 13,7% de rejeição; Percival Muniz aparece com 13,2%; Claúdio Ferreira aparece com 4,8%; Teti com 4,7%; Júnior Mendonça com 4,2%; Aylon Arruda com 3,5%; Paulo José com 3,2% e Thiago Silva com 1,3%.

Vereadores

A pesquisa também mostrou os vereadores mais lembrados pela população. Adonias Fernandes aparece com 1,8% das intenções de voto; Beto do Amendoim aparece com 1,3%; Investigador Gerson com 0,9%; Roni Cardoso com 0,8%; Kalynka Meirelles, Júnior Mendonça e Reginaldo Santos com 0,7%. Confira a lista completa abaixo: