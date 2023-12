Polícia Civil apreende arma de fogo furtada em 2020 no Tocantins

Uma arma de fogo foi apreendida pela Polícia Civil, na tarde de sexta-feira (29.12), no município de Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a oeste de Cuiabá), durante averiguação de uma denúncia anônima.

A ação faz parte da Operação Protetor das Fronteiras, realizada pelas equipes da Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade e Delegacia Especial de Fronteira (Defron). Além da pistola calibre .40, houve a apreensão de um veículo, dinheiro e dois aparelhos celulares.

Um jovem de 26 anos e com várias passagens criminais foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido e receptação. A irmã do suspeito, a qual estava junto com ele no momento da abordagem, foi conduzida para esclarecimentos.

Os policiais civis receberam uma denúncia de que um indivíduo estava andando pela cidade portanto uma arma de fogo. Diante as informações foram realizadas diligências para apurar os fatos.

Durante o trabalho de investigação, foi avistado quando o suspeito transitava pela Rodovia MT 246 em um automóvel Ecosport de cor prata. Ao ser parado, a equipe fez buscas no carro, e localizou embaixo do tapete uma pistola modelo PT100.

Na checagem constatou-se que a arma estava com registro de furto ocorrido em novembro de 2020, em Gurupi, no Estado do Tocantins. O carro também estava com a documentação irregular, razão pela qual foi apreendido.

No interior do veículo estava a irmã do condutor, a qual foi encaminhada para ser ouvida e posteriormente liberada.

O suspeito que ja possui antecedentes por receptação e ameaça, foi interrogado e autuado em flagrante pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e proibido. Em seguida, ele foi colocado à disposição da Justiça.