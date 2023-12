Prefeito libera transporte coletivo gratuito na virada do ano em Rondonópolis

Por meio do decreto 11.871, o prefeito José Carlos do Pátio determinou que a Autarquia Municipal de Transporte Coletivo de Rondonópolis faça o translado gratuito das pessoas que quiserem celebrar a chegada do ano novo fora de casa. As catracas dos ônibus estarão livres a partir das 15h do dia 31 de dezembro.

O decreto é válido para todas as 12 linhas que trafegam pela cidade e também a linha Interbairros. As pessoas que quiserem participar da programação do Reveillon 2024 no Casario poderão utilizar a linha Interbairros para chegar até o local onde uma série de apresentações musicais vão acontecer durante toda a noite.

Na chegada do novo ano uma queima de fogos vai encher os olhos dos Rondonópolis com muita cor, sem efeitos sonoros conforme determina legislação municipal. Serão dez minutos de uma explosão de cores no céu do Casario, com a animação de bandas, grupos de pagode e duplas sertanejas.

A volta para casa, depois da meia-noite, também está garantida sem custo também pegando a linha Interbairros que fará duas passagens pelo ponto na região do Parque das Águas, às 00h45 e às 01:30.