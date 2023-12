Trânsito na MT-251 segue operando no sistema de pare e siga em meia pista

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que o trânsito na região do Portão do Inferno, na MT-251, segue operando em meia-pista, no esquema de pare e siga, na manhã deste sábado (30.12).

Desta forma, o trânsito é alternadamente liberado para quem deseja subir para Chapada e para quem deseja descer para Cuiabá. O controle é feito pela Polícia Rodoviária Estadual, que montou pontos de parada no Terminal Turístico da Salgadeira e na Casa do Mel.

A Sinfra-MT alerta aos motoristas que vão passar pela estrada que não parem na região do Portão do Inferno para tirar fotos, ou qualquer motivo. Uma vez que o trecho está com apenas meia pista, não há espaço para desvios e carros parados podem atrapalhar o trânsito e provocar acidentes.

A orientação é para seguir pelo trecho em um ritmo constante, dentro do limite de velocidade de 30 quilômetros por hora que está sinalizado.

A Sinfra-MT ainda reforça que a estrada poderá ser totalmente bloqueada caso comece a chover no trecho e a duração do bloqueio dependerá da intensidade da chuva. Dessa forma, motoristas que queiram se deslocar entre as duas cidades devem evitar a MT-251 se estiver chovendo e buscar rotas alternativas.

O trânsito na rodovia segue proibido para veículos pesados, conforme a última portaria publicada pela pasta.